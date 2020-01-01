Pompe à mortier

Les pompes à mortier sont des équipements essentiels pour la mise en œuvre efficace de mortiers et enduits sur chantier. Cette famille comprend des pompes airless, pompes à rotor-stator, pompes à piston, malaxeurs-pompes et pompes air-comprimé, adaptées au garnissage, plâtrage, chapes ou injections. Conçues pour assurer un débit régulier, une granulométrie maîtrisée et un chantier propre, elles réduisent la pénibilité, accélèrent l’application et garantissent une finition uniforme et de qualité.

Ces machines offrent une pression adaptée aux matériaux, une compatibilité avec divers supports (béton, brique, plaque…), et une maintenance simplifiée. Robustesse, mobilité et sécurité sont au rendez-vous, même en environnement contraint. Idéales pour la rénovation ou la construction neuve, elles optimisent l’organisation chantier, la productivité des équipes et la satisfaction client.