Porte à isolation acoustique

Les portes à isolation acoustique sont essentielles pour préserver l’intimité sonore et limiter les nuisances dans les bâtiments résidentiels, tertiaires, hôteliers ou de santé. Conçues pour atténuer les bruits aériens, elles garantissent une séparation efficace entre les espaces, tout en répondant aux exigences de sécurité, de design et de performance.

Disponibles en différents modèles (pleines, vitrées, coupe-feu, techniques), ces portes intègrent des matériaux isolants et des systèmes d’étanchéité performants pour offrir un affaiblissement acoustique optimal. Elles sont particulièrement recommandées pour les bureaux, salles de réunion, chambres d’hôtel, studios ou locaux sensibles au bruit.

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