Porte à isolation acoustique, thermique

Les portes à isolation acoustique et thermique sont conçues pour améliorer le confort dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics. Elles permettent de limiter les nuisances sonores et les pertes de chaleur, tout en respectant les exigences réglementaires (RT, RE2020, acoustique NRA). Ces portes techniques sont utilisées dans les logements collectifs, hôtels, écoles, bureaux, hôpitaux ou studios. Disponibles en bois, acier, aluminium ou matériaux composites, elles peuvent être pleines, vitrées ou coupe-feu. L’intégration de joints périphériques, d’âmes isolantes et de seuils adaptés renforce leur efficacité. En rénovation comme en neuf, elles apportent une réelle plus-value au confort intérieur. Découvrez ici des portes haute performance pour concilier isolation, esthétique et sécurité.