La porte de garage à enroulement fonctionne comme un volet roulant : les lames s’enroulent dans un coffre situé en partie haute. Idéale pour les garages exigus, elle libère entièrement le plafond et les murs latéraux. Motorisable et sécurisée, elle offre un gain de place maximal tout en garantissant une bonne isolation. Disponible en aluminium ou en acier, elle convient parfaitement aux projets de rénovation ou de construction neuve. Consultez les solutions listées pour vos chantiers.