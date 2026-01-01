Porte, fenêtre à isolation thermique renforcée
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Les portes et fenêtres à isolation thermique renforcée sont conçues pour limiter les déperditions d’énergie tout en garantissant un bon confort intérieur. Dotées de vitrages performants, de profils isolants et de systèmes d’étanchéité optimisés, elles participent à la performance énergétique globale du bâtiment. Disponibles en bois, aluminium, PVC ou mixtes, elles répondent aux normes en vigueur (RE2020, BBC). En neuf comme en rénovation, elles sont essentielles pour atteindre les objectifs d’économie d’énergie.