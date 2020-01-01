La porte souple rapide est spécialement conçue pour les environnements industriels, logistiques ou agroalimentaires nécessitant des ouvertures et fermetures fréquentes, rapides et sûres. Composée de toiles souples en PVC ou en textile renforcé, elle s’enroule ou se replie à grande vitesse pour optimiser la circulation des personnes, véhicules ou marchandises. Elle permet également de limiter les déperditions d’énergie, la pénétration de poussières ou les variations de température. Les portes souples rapides peuvent être installées en intérieur comme en extérieur et sont compatibles avec les exigences d’hygiène ou d’étanchéité spécifiques. Simples à entretenir, elles réduisent les temps d’arrêt et sécurisent les flux. Découvrez notre sélection de portes souples techniques pour vos sites industriels ou entrepôts.