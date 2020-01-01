Portes pliante, portes pour personnes handicapés

Les portes pliantes et portes adaptées aux personnes handicapées (PMR) répondent à des besoins spécifiques en matière de gain de place, d’accessibilité et de confort d’usage. Les portes pliantes sont idéales dans les petits espaces, les cabines, les sanitaires ou les lieux à fort passage, grâce à leur ouverture latérale sans encombrement. Les portes PMR, quant à elles, sont conçues selon les normes d’accessibilité (largeur, seuil, poignée, force de manœuvre) pour permettre une circulation aisée des personnes à mobilité réduite. Elles sont utilisées dans les établissements recevant du public, logements collectifs, hôpitaux ou bâtiments tertiaires. Ces solutions sont disponibles en plusieurs matériaux et finitions pour s’adapter à tous les environnements. Parcourez les produits listés pour répondre aux exigences d’aménagement intérieur et d’inclusivité.