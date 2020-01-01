Le poste central de télégestion est l’élément centralisé d’un système de supervision à distance. Il permet de surveiller, contrôler et analyser les installations techniques dispersées sur plusieurs sites. Grâce à une interface ergonomique et à des fonctionnalités avancées, il facilite le pilotage global, la maintenance prédictive et l’optimisation énergétique. Indispensable dans les projets de GTB multi-sites, ce poste central s’adapte à différents protocoles de communication. Explorez les solutions proposées pour choisir un poste central adapté à vos besoins de télégestion.