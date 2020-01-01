Poste d'alimentation MT, transformateur MT-BT, tableau BT, comptage

​Les postes d'alimentation moyenne tension (MT), les transformateurs MT/BT, les tableaux basse tension (BT) et les systèmes de comptage sont des composants essentiels pour la distribution électrique dans les infrastructures modernes. Les postes d'alimentation MT assurent la réception de l'énergie depuis le réseau de distribution publique et sa transformation via des transformateurs MT/BT, qui abaissent la tension pour une utilisation en BT. Les tableaux BT permettent ensuite la distribution sécurisée de l'électricité aux différents circuits de l'installation, tout en intégrant des dispositifs de protection et de commande. Les systèmes de comptage, quant à eux, mesurent avec précision la consommation énergétique, facilitant ainsi la gestion et la facturation. Ces équipements sont conçus pour répondre aux normes en vigueur, garantissant performance, sécurité et adaptabilité aux besoins spécifiques des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits adaptés à vos projets d'installation ou de rénovation électrique.​