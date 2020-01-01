Poste d'alimentation, transformateur, tableau général

​Les postes d'alimentation, transformateurs et tableaux généraux basse tension (TGBT) sont des éléments essentiels pour assurer une distribution électrique efficace et sécurisée dans les infrastructures modernes. Les postes d'alimentation reçoivent l'énergie du réseau de transport à haute tension et la convertissent en moyenne tension (HTA), généralement autour de 20 kV, pour une distribution plus locale. Les transformateurs HTA/BT abaissent ensuite cette tension moyenne à une basse tension (BT) de 400/230 V, adaptée aux équipements et installations des bâtiments. Le TGBT, quant à lui, assure la distribution finale de l'électricité aux différents circuits du bâtiment, intégrant des dispositifs de protection et de commande pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système électrique. Ces équipements sont conçus pour répondre aux normes en vigueur, offrant performance, durabilité et adaptabilité aux besoins spécifiques des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits adaptés à vos projets d'installation ou de rénovation électrique.