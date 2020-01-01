Le poteau métallique est un élément de structure vertical largement utilisé dans les constructions modernes pour sa résistance, sa finesse et sa capacité à supporter des charges importantes. Fabriqué en acier ou en aluminium, il s’intègre aussi bien dans les bâtiments industriels, tertiaires que résidentiels, et convient aux structures modulaires comme aux ouvrages de grande portée. Sa mise en œuvre rapide, sa compatibilité avec d’autres matériaux (béton, bois, panneaux préfabriqués) et sa durabilité en font une solution prisée par les professionnels du bâtiment. Cette page propose une sélection de poteaux métalliques adaptés aux différentes configurations de chantier : sections standards, profils sur mesure, éléments galvanisés ou traités contre la corrosion. Des solutions fiables et conformes aux normes pour garantir la solidité des structures verticales.