Poteau, colonne, pilier, pile

Les poteaux, colonnes, piliers et piles sont des éléments verticaux essentiels dans la structure d’un bâtiment. Leur rôle principal est de transmettre les charges des planchers et de la toiture vers les fondations, tout en garantissant la stabilité de l’ensemble. En béton, en acier, en bois ou en matériaux composites, ces supports s’adaptent aux exigences de chaque chantier, qu’il s’agisse de bâtiments résidentiels, industriels, tertiaires ou d’ouvrages d’art. Leur conception doit répondre à des critères précis de résistance, de durabilité et, parfois, d’esthétique architecturale. Cette page propose une sélection de solutions professionnelles pour la réalisation de poteaux, colonnes, piliers ou piles adaptés à tous types de constructions. Des produits conçus pour assurer la fiabilité des structures verticales, en neuf comme en rénovation.