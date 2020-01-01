Le poteau préfabriqué en béton armé est une solution structurelle performante, conçue pour répondre aux exigences de solidité, de rapidité de pose et de régularité d’exécution. Fabriqué en usine dans des conditions contrôlées, il assure une qualité constante et permet de réduire les temps de chantier tout en facilitant la gestion logistique. Ce type de poteau est utilisé dans de nombreux projets : bâtiments industriels, logements collectifs, ouvrages publics ou agricoles. Grâce à l’intégration d’armatures adaptées, il supporte des charges verticales importantes tout en garantissant une bonne résistance au feu, à l’humidité et aux contraintes mécaniques. Cette page regroupe une sélection de poteaux préfabriqués en béton armé, disponibles dans différents formats, finitions et options techniques, pour des structures durables, sûres et conformes aux normes en vigueur.