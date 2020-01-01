Le poteau préfabriqué en béton précontraint est une solution technique de haute performance, idéale pour les structures soumises à de fortes contraintes mécaniques. Grâce à la précontrainte appliquée en usine, ce type de poteau bénéficie d’une meilleure tenue aux charges, d’une résistance accrue aux fissurations et d’une durabilité exceptionnelle. Il est particulièrement adapté aux constructions de grande portée, aux bâtiments industriels, aux parkings à étages ou aux infrastructures nécessitant des éléments porteurs fiables et optimisés. Préfabriqué en conditions contrôlées, il permet également une mise en œuvre rapide et précise sur chantier. Cette page présente une sélection de poteaux précontraints en béton, disponibles dans divers formats et finitions, pour répondre aux exigences structurelles les plus élevées des professionnels du bâtiment.