Poutre à isolation incorporée

Les poutres à isolation incorporée sont conçues pour répondre aux exigences croissantes en matière de performance énergétique dans le bâtiment. En intégrant un isolant directement dans leur structure, elles limitent efficacement les ponts thermiques et contribuent à l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment. Ce type de poutre permet de combiner solidité structurelle et isolation thermique, tout en simplifiant la mise en œuvre sur chantier. Elles sont particulièrement adaptées aux constructions neuves soumises aux réglementations thermiques les plus strictes, mais également aux projets de rénovation énergétique. Sur cette page, vous trouverez une sélection de solutions techniques répondant aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur.