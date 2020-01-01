Poutre et poutrelle

Les poutres et poutrelles sont des éléments porteurs essentiels dans la construction, assurant la stabilité et la répartition des charges des structures. Utilisées dans divers types de bâtiments, elles se déclinent en plusieurs matériaux tels que le bois, le béton armé ou précontraint, et l'acier, chacun offrant des caractéristiques spécifiques en termes de résistance, de durabilité et de mise en œuvre. Le choix entre une poutre ou une poutrelle dépend des contraintes structurelles, des portées à franchir et des charges à supporter. Une sélection rigoureuse de ces éléments est cruciale pour garantir la sécurité et la pérennité des ouvrages. Découvrez sur cette page une gamme complète de solutions adaptées aux exigences des professionnels du BTP, conformes aux normes en vigueur et répondant aux défis techniques de vos projets de construction.​