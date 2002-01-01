Poutrelle en H en acier de série HE, HN

La poutrelle en H en acier de série HE ou HN est conçue pour supporter des charges importantes dans les structures porteuses. Très utilisée dans le gros œuvre, elle sert pour les poutres principales, colonnes ou éléments de charpente. La forme en H assure une excellente stabilité et résistance à la flexion. Les séries HE et HN sont normalisées pour répondre aux contraintes des projets industriels ou tertiaires. Grâce à leur robustesse, ces poutrelles facilitent les assemblages et assurent la pérennité des constructions. Parcourez les références disponibles pour vos projets métalliques.