La poutrelle en I en aluminium est utilisée dans les structures légères ou modulaires pour ses qualités de légèreté, de rigidité et de résistance à la corrosion. Sa forme en I permet une bonne répartition des charges tout en réduisant le poids total de l’ouvrage. Idéale pour les planchers légers, les mezzanines ou les structures démontables, elle se manipule facilement sur chantier. L’aluminium offre une finition soignée et une longue durée de vie, sans entretien spécifique. Découvrez les produits listés pour intégrer des poutrelles en I aluminium à vos réalisations.