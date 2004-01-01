La poutrelle IPE en acier est un profilé standard largement utilisé pour les constructions porteuses. Sa forme en I à ailes parallèles offre une excellente performance en flexion et facilite l’assemblage avec d’autres éléments structurels. Elle est souvent employée pour les poutres, traverses ou linteaux, aussi bien dans les bâtiments industriels que résidentiels. Disponible en plusieurs dimensions, elle répond aux normes européennes et aux contraintes mécaniques les plus fréquentes. Robuste, durable et facile à intégrer, elle reste une valeur sûre dans tous les projets métalliques.