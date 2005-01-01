La poutrelle IPN en acier est une solution de référence pour la réalisation de structures solides dans le bâtiment. Sa forme en I à ailes inclinées lui confère une bonne capacité à supporter des charges réparties. Utilisée pour les ossatures, planchers ou linteaux, elle s’intègre facilement dans tous types d’ouvrages, du résidentiel à l’industriel. Conforme aux normes de construction, elle est disponible en différentes sections et longueurs pour s’adapter à chaque projet. Fiable et durable, elle offre une réponse technique éprouvée pour le gros œuvre métallique.