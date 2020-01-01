La précontrainte est une technique de construction visant à améliorer les performances mécaniques des structures en béton. Elle consiste à introduire des efforts de compression dans le béton avant son utilisation, compensant ainsi sa faible résistance à la traction. Cette méthode permet de réaliser des ouvrages plus légers, de franchir de plus grandes portées et d'augmenter la durabilité des structures. Il existe deux principales méthodes de précontrainte : la pré-tension, réalisée en usine avant le coulage du béton, et la post-tension, effectuée sur chantier après la prise du béton. La précontrainte est couramment utilisée dans la construction de ponts, de planchers, de poutres et d'autres éléments porteurs. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance et de fiabilité.​