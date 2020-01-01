Procédé, matériel et matériau pour précontrainte

La précontrainte est une technique de construction qui consiste à introduire des efforts internes dans le béton pour améliorer sa résistance aux charges. Elle repose sur l'utilisation de matériaux spécifiques, tels que des câbles ou des barres en acier à haute résistance, et de procédés adaptés, comme la pré-tension et la post-tension. La pré-tension est généralement réalisée en usine, où les armatures sont tendues avant le coulage du béton. La post-tension, quant à elle, est effectuée sur chantier après la prise du béton, en tendant les câbles insérés dans des gaines. Ces techniques permettent de construire des structures plus légères, de franchir de plus grandes portées et d'améliorer la durabilité des ouvrages. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance et de fiabilité.