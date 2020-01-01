Prédalle en béton armé

Les prédalles en béton armé sont des éléments préfabriqués essentiels dans la construction de planchers. Elles servent de coffrage résistant et intègrent la majorité des armatures nécessaires à la solidité du plancher. Fabriquées en usine, elles garantissent une qualité constante et une précision dimensionnelle, facilitant ainsi leur mise en œuvre sur chantier. L'utilisation de prédalles en béton armé permet une réduction significative des temps de construction, une diminution des besoins en étaiement et une amélioration de la sécurité sur site. Adaptées à divers types de bâtiments, des logements collectifs aux structures industrielles, elles répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et de conformité aux normes en vigueur. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conçues pour optimiser vos projets de construction.