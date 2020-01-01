Les prédalles sont des éléments préfabriqués en béton armé ou précontraint, conçus pour constituer la partie inférieure des planchers. Elles intègrent la majorité des armatures nécessaires à la résistance du plancher et servent de coffrage lors du coulage de la dalle de compression sur chantier. Cette solution permet une mise en œuvre rapide, une réduction des temps de construction et une amélioration de la qualité des finitions. Adaptées à divers types de bâtiments, les prédalles offrent une flexibilité de conception et répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de sécurité et de conformité aux normes en vigueur. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques pour optimiser vos projets de construction.