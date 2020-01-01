Prédalle en béton précontraint

Les prédalles en béton précontraint sont des éléments préfabriqués essentiels dans la construction de planchers, offrant une combinaison de performance mécanique et de rapidité de mise en œuvre. Grâce à la précontrainte, ces prédalles permettent de franchir de plus grandes portées avec une épaisseur réduite, tout en limitant les déformations et les fissurations. Elles intègrent la majorité des armatures nécessaires à la résistance du plancher et servent de coffrage lors du coulage de la dalle de compression sur chantier. Cette solution réduit les besoins en étaiement, accélère les délais de construction et améliore la sécurité sur site. Adaptées à divers types de bâtiments, des logements collectifs aux structures industrielles, les prédalles en béton précontraint répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et de conformité aux normes en vigueur. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conçues pour optimiser vos projets de construction.​