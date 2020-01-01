Le presse-étoupe est un composant essentiel pour assurer l’étanchéité et la protection des câbles électriques ou de commande lors de leur passage à travers une paroi, une armoire ou un boîtier. Utilisé dans les environnements industriels, tertiaires ou extérieurs, il garantit la sécurité des connexions face à l’eau, la poussière, les vibrations ou les agents chimiques. Disponible en versions métalliques (laiton, inox) ou plastiques (polyamide), le presse-étoupe existe avec différents filetages (ISO, PG, NPT) et niveaux de protection (IP66 à IP69K, ATEX, EMC). Il peut aussi intégrer des fonctions de décharge de traction ou de blindage électromagnétique. Indispensable pour préserver l'intégrité des installations électriques, il contribue à la fiabilité des réseaux et équipements. Retrouvez ici une large sélection de presse-étoupes adaptés aux contraintes les plus exigeantes du BTP et de l’industrie.