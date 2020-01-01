Le primaire pour application de mastic est un produit d’accrochage indispensable pour garantir une adhérence optimale du mastic sur les supports difficiles. Utilisé en amont du calfeutrement, il prépare la surface en améliorant sa porosité ou en supprimant les impuretés, assurant ainsi une tenue durable du mastic, même dans des conditions extrêmes. Ce type de primaire est particulièrement recommandé sur le verre, le métal, le PVC, ou les matériaux non poreux, notamment en extérieur ou sur chantier exposé à l’humidité. Facile à appliquer, il optimise la performance du mastic, limite les risques de décollement et assure une finition de qualité. Découvrez ici les solutions compatibles avec tous types de mastics professionnels.