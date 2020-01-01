​La prise de terre est un élément essentiel des installations électriques, assurant la sécurité des personnes et des équipements en évacuant les courants de défaut vers le sol. Elle protège contre les risques d'électrocution et de surtension en cas de dysfonctionnement des appareils électriques. La norme NF C 15-100 impose une résistance maximale de 100 ohms pour une prise de terre efficace. Les méthodes courantes d'installation incluent l'utilisation de piquets verticaux enfoncés à une profondeur minimale de 2 mètres pour s'affranchir des aléas climatiques. Il est crucial de respecter ces normes pour garantir la sécurité et la conformité des installations électriques.