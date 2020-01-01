Produit à base de résine pour injection dans des fissures

Les résines d’injection sont utilisées pour combler et imperméabiliser les fissures dans le béton, les fondations ou les murs enterrés. Injectées sous pression, elles pénètrent dans les moindres interstices pour stopper les infiltrations d’eau et renforcer la structure. Ces produits à base de polyuréthane ou d’époxy offrent une réaction rapide, une excellente adhérence et une forte durabilité. Indispensables en réparation structurelle et en traitement de l’humidité, ils permettent une intervention ciblée et efficace. Parcourez la sélection pour vos besoins d’étanchéité par injection.