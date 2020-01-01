Produit d'imprégnation pour imperméabilisation du béton

Les produits d’imprégnation pour béton assurent une imperméabilisation en profondeur sans altérer l’aspect du support. Appliqués sur les surfaces horizontales ou verticales, ils pénètrent dans la matrice du béton pour bloquer l’eau tout en laissant respirer le matériau. Ce traitement est particulièrement recommandé pour les façades, les dalles, les ouvrages exposés à l’humidité ou aux intempéries. Il améliore la résistance aux cycles gel/dégel, prolonge la durée de vie des structures et limite l’entretien. Découvrez les produits disponibles pour vos chantiers.