Le profilé en T en acier est utilisé dans de nombreuses applications structurelles et décoratives du bâtiment. Sa forme en T assure une bonne répartition des charges et facilite l’assemblage d’éléments métalliques. Solide et polyvalent, il est employé pour des supports, des montants, des renforts ou des finitions architecturales. L’acier lui confère une haute résistance à la traction et aux chocs. Ce type de profilé est aussi bien adapté aux ouvrages de gros œuvre qu’aux structures légères. Parcourez les produits disponibles pour trouver le profilé en T en acier le mieux adapté à votre chantier.