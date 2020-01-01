Profilé et accessoires pour pose d'isolation

Les profilés et accessoires pour la pose d’isolation thermique assurent la bonne fixation, étanchéité et durabilité des systèmes d’ITE, ITI ou de toiture. Ils comprennent rails de départ, cornières, chevilles, bandes adhésives, filets d’armature et clips de maintien. Indispensables à la mise en œuvre conforme des isolants, ces éléments facilitent l’alignement, limitent les ponts thermiques et garantissent la stabilité dans le temps. Une pose réussie dépend autant des matériaux isolants que de ces composants complémentaires.