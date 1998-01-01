Profilé rond, carré, rectangulaire en aluminium

Le profilé rond, carré ou rectangulaire en aluminium est un composant léger, résistant et esthétique, très utilisé dans le bâtiment pour des structures, habillages ou ouvrages de second œuvre. L’aluminium offre une excellente résistance à la corrosion et une grande maniabilité, tout en étant recyclable. Ces profilés sont adaptés à la fabrication de cadres, structures légères, rampes ou éléments décoratifs. Leur surface peut être brute, anodisée ou thermolaquée, selon l’usage. Faciles à découper et à assembler, ils conviennent à des applications variées en intérieur comme en extérieur. Découvrez les références proposées pour vos projets aluminium.