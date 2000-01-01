Le profilé UAP en acier (U à ailes parallèles) est destiné aux structures nécessitant une forte résistance mécanique. Utilisé pour les ossatures métalliques, les linteaux, les traverses ou les poutres secondaires, il est particulièrement adapté aux constructions industrielles et aux bâtiments techniques. Grâce à sa forme en U symétrique, il facilite l’assemblage avec d’autres éléments structurels. L’acier utilisé garantit une grande rigidité et une durabilité élevée, même en conditions extrêmes. Découvrez les solutions proposées pour intégrer efficacement ces profilés UAP à vos ouvrages métalliques.