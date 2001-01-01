Le profilé UPN en acier (U à ailes inclinées) est un standard dans les constructions métalliques pour ses qualités de résistance et sa forme adaptée aux efforts mécaniques. Il est couramment utilisé pour les charpentes, les supports, les renforts ou les encadrements de structures. Sa forme permet une excellente stabilité et facilite l’assemblage sur site. Fabriqué selon les normes européennes, il est décliné en différentes sections pour s’ajuster à tous types de projets. Fiable, durable et facile à intégrer, il reste un choix technique sûr pour les professionnels du BTP.