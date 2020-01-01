Profilés et produits de finition pour revêtements de sols

Les profilés et produits de finition pour revêtements de sol assurent une jonction propre, sécurisée et durable entre différents matériaux ou niveaux. Ils améliorent l’esthétique des finitions tout en jouant un rôle technique : compensation de hauteur, protection des bords, étanchéité ou absorption des dilatations. Ces éléments sont indispensables dans les zones de passage, les seuils ou les espaces soumis à des contraintes mécaniques. Disponibles en aluminium, PVC, laiton ou inox, ils se déclinent en diverses formes et dimensions selon le type de revêtement (carrelage, parquet, PVC, moquette...). Explorez les solutions proposées pour optimiser vos finitions de sols avec efficacité.