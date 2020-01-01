Les profilés et produits de finition pour revêtements muraux permettent d’assurer des finitions nettes, esthétiques et techniques sur les surfaces verticales. Ils servent à encadrer, protéger ou raccorder les panneaux muraux, plaques de plâtre, carrelages ou parements décoratifs. Ces éléments facilitent la pose, masquent les coupes et préviennent les fissurations aux angles ou jonctions. Disponibles en PVC, aluminium ou acier inoxydable, ils existent en plusieurs coloris et finitions pour s’adapter à tous les styles. Que ce soit en intérieur résidentiel ou en environnement professionnel, ces accessoires sont essentiels pour une finition soignée. Parcourez les produits listés pour sélectionner les profilés adaptés à vos besoins.