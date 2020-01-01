Le prolongateur électrique est un équipement essentiel sur les chantiers, dans les ateliers, les espaces tertiaires ou résidentiels, pour alimenter un ou plusieurs appareils à distance. Disponible en versions domestiques ou professionnelles, il se décline avec ou sans enrouleur, sur différentes longueurs, et peut intégrer des prises renforcées, étanches ou multiprises avec interrupteur. Certains modèles offrent une protection contre les surtensions, la poussière ou l’humidité, notamment pour un usage en extérieur ou en environnement industriel. Les câbles sont généralement conçus pour résister aux torsions, aux écrasements et aux températures extrêmes. Le prolongateur électrique assure ainsi une distribution d’énergie fiable et sécurisée, tout en s’adaptant aux contraintes d’installation. Retrouvez ici une sélection complète pour vos besoins en alimentation temporaire ou mobile.