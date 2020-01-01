Le prolongateur TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, informatique est indispensable pour étendre la portée des connexions dans les installations audio, vidéo et réseau. Il permet de relier efficacement des équipements distants sans perte de signal, tout en maintenant une bonne qualité de transmission. Qu’il s’agisse de connecter un téléviseur, une enceinte hi-fi, un téléphone ou un appareil informatique, ces prolongateurs sont disponibles dans divers formats : coaxial, HDMI, USB, RJ11, RJ45, audio jack ou fibre optique. Utilisés dans les logements, les locaux professionnels ou les infrastructures audiovisuelles, ils assurent une installation propre, fiable et sécurisée. Certains modèles intègrent des filtres ou des protections contre les interférences. Cette page présente un large choix de prolongateur TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, informatique, conçus pour répondre aux exigences techniques des professionnels du bâtiment et des télécoms.