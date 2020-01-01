Protection aux chocs, protège angle

Les protections aux chocs et protèges-angles sont conçus pour préserver les murs et cloisons des dégradations dans les zones de passage ou soumises aux chocs répétés. Très utilisés dans les hôpitaux, écoles, hôtels, cuisines collectives ou ERP, ces équipements prolongent la durée de vie des revêtements. Disponibles en PVC, inox, aluminium ou caoutchouc, ils peuvent être plats, arrondis ou angulaires selon l’usage. Certains modèles sont antibactériens ou colorés pour intégrer une signalétique. Cette page regroupe des solutions performantes pour renforcer la durabilité des aménagements intérieurs.