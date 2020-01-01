La protection des talus et berges est une étape clé dans les projets d’aménagement en zones à risques d’érosion, de ruissellement ou d’instabilité des sols. Ces solutions visent à consolider les terrains en pente, sécuriser les rives et prévenir les glissements, tout en respectant l’environnement. Filets anti-érosion, géotextiles, gabions, végétalisation ou enrochements : chaque système s’adapte aux caractéristiques du sol, aux contraintes hydrauliques et aux objectifs paysagers. Pour les professionnels du BTP, des travaux publics ou de l’aménagement paysager, ces équipements assurent durabilité, intégration esthétique et conformité aux exigences réglementaires. Découvrez ici les produits dédiés à la protection des talus et berges.