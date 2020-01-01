Protection incendie, ignifugation

La protection incendie et l’ignifugation sont essentielles pour garantir la sécurité des bâtiments face aux risques de feu. Ces solutions incluent des produits techniques tels que des peintures intumescentes, des matériaux ignifugés ou des traitements coupe-feu, destinés à ralentir la propagation des flammes. Adaptés aux contraintes des chantiers tertiaires, industriels ou résidentiels, ces systèmes permettent de respecter les normes de sécurité incendie tout en assurant la durabilité des ouvrages. Consultez les solutions listées pour identifier les produits de protection incendie adaptés à vos besoins professionnels.