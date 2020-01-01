Puits de lumiere, conduit de lumiere naturelle

Les puits de lumière et conduits de lumière naturelle permettent d’éclairer des pièces aveugles ou en second jour grâce à un captage zénithal de la lumière du jour. Ils sont idéaux pour les bâtiments où les ouvertures classiques sont impossibles (couloirs, sanitaires, locaux techniques…). Grâce à des conduits réfléchissants, ils transportent la lumière jusqu’à l’intérieur tout en améliorant le confort et l’efficacité énergétique. De nombreuses solutions existent selon les configurations de toiture et la distance à couvrir.