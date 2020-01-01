Le purgeur est un composant essentiel des installations de chauffage et des réseaux d’eau pour éliminer l’air accumulé dans les canalisations. Présence d’air signifie souvent bruit, baisse de performance et risques de corrosion. Le purgeur automatique ou manuel permet donc d’assurer un fonctionnement optimal des équipements, en garantissant une circulation fluide du fluide caloporteur ou de l’eau sanitaire. Utilisés aussi bien sur les radiateurs que sur les colonnes montantes ou les chaudières, ces dispositifs améliorent la durabilité des installations et le confort des usagers. Pour les professionnels du bâtiment, le choix d’un purgeur adapté – selon le débit, la pression ou le type de fluide – est crucial pour éviter les dysfonctionnements et assurer la conformité aux normes. Sur cette page, découvrez une gamme de purgeurs fiables et performants, adaptés aux projets de construction ou de rénovation.