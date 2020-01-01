Quincaillerie d’ameublement : une gamme complète de solutions techniques pour l’assemblage, le réglage ou l’ouverture des meubles et éléments d’agencement. Elle comprend coulisses, charnières, pieds, vérins, fermetures, fixations et supports divers adaptés aux meubles de cuisine, de salle de bains, de bureau ou de rangement. Ces composants sont conçus pour garantir une utilisation fluide, ergonomique et durable, tout en facilitant la pose sur chantier. Les produits sont compatibles avec différents matériaux (bois, mélaminé, stratifié, métal) et disponibles dans divers formats pour répondre aux contraintes de conception. Fonctionnalité, discrétion et robustesse sont au cœur de cette offre destinée aux menuisiers, agenceurs et professionnels de l’ameublement.