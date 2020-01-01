La famille Quincaillerie de décoration et d’ameublement rassemble des accessoires esthétiques et fonctionnels pour sublimer et sécuriser vos agencements : poignées, boutons, crémones, charnières décoratives, rails, guides ou éléments de finition. Pensée pour les projets résidentiels, hôteliers ou tertiaires, cette gamme allie design, qualité de matériaux (laiton, acier, aluminium, inox) et performance mécanique. Chaque produit est conçu pour répondre aux exigences de style, ergonomie, durabilité et conformité aux usages du quotidien. Idéale en rénovation ou en construction neuve, la quincaillerie d’ameublement valorise les mobiliers, portes, meubles sur mesure ou cloisons décoratives. Les professionnels et artisans bénéficient d’innovations adaptées à tous les styles (classique, contemporain, minimaliste) et aux contraintes techniques. Découvrez notre sélection pour personnaliser vos finitions avec élégance et fiabilité.