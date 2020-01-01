Quincaillerie de décoration : des accessoires à la fois techniques et esthétiques pour soigner les finitions de vos ouvrages. Cette gamme comprend poignées, boutons, rosaces, embouts, cache-vis ou charnières décoratives, destinés à rehausser l’apparence des portes, fenêtres, meubles ou parois vitrées. Elle s’adresse aux professionnels de l’agencement, de la menuiserie et de la décoration intérieure. Ces produits, souvent disponibles en laiton, inox, aluminium ou finitions spécifiques (chrome, noir mat, laiton brossé…), permettent de créer des ambiances cohérentes et personnalisées. Ils répondent aussi à des exigences d’ergonomie, de durabilité et de facilité d’installation. Idéals en rénovation ou en neuf, ils participent à la valorisation des espaces, tout en respectant les contraintes fonctionnelles.