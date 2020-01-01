Quincaillerie de miroiterie, de porte en verre

La quincaillerie de miroiterie et de porte en verre regroupe tous les éléments nécessaires à la fixation, l’ouverture et la sécurité des vitrages. Charnières, serrures, poignées, pivots, paumelles ou rails coulissants sont autant de composants indispensables pour une mise en œuvre fiable et esthétique. Ces accessoires sont conçus pour résister aux contraintes mécaniques, tout en mettant en valeur la transparence du verre. Utilisée dans les salles de bains, les bureaux, les vitrines ou les cloisons intérieures, cette quincaillerie permet des configurations variées, de la porte battante à la porte coulissante. Les professionnels du bâtiment trouveront ici des solutions techniques et design pour équiper efficacement tous types de portes vitrées.