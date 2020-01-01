Raccord divers pour WC

Les raccords divers pour WC regroupent l’ensemble des éléments indispensables au bon raccordement et à l’étanchéité des installations sanitaires : pipes droites, pipes coudées, manchons, manchons excentrés, joints et accessoires de liaison. Que ce soit en sortie au sol pour WC sur pied ou en sortie murale pour WC suspendu, ces composants garantissent une évacuation fiable des eaux usées. Fabriqués principalement en PVC ou en matériaux souples extensibles, ils s’adaptent aux diamètres standards (Ø 100 mm, Ø 110 mm) et offrent des solutions rapides à emboîter ou à coller. Les joints à lèvres ou les manchons à coller assurent l’étanchéité et facilitent la maintenance. Pour les professionnels du bâtiment, le choix du bon raccord – droité, coudé ou excentré – conditionne la facilité d’installation, la durabilité de la canalisation et la conformité aux normes sanitaires. Sur cette page, découvrez une sélection technique de raccords pour WC, conçue pour répondre à vos projets de construction neuve ou de rénovation sanitaire.