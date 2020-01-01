Le radiateur de chauffage central est un élément clé du système de chauffage, conçu pour diffuser la chaleur produite par une chaudière, une pompe à chaleur ou un autre générateur thermique. En circulant dans les canalisations, l'eau chaude atteint les radiateurs qui restituent la chaleur de manière homogène et efficace dans les différentes pièces du bâtiment. Disponible en plusieurs matériaux (fonte, acier, aluminium) et sous différentes formes (vertical, horizontal, plinthes), il s’adapte à tous types d’installations, qu’elles soient neuves ou rénovées. Certains modèles intègrent des vannes thermostatiques pour réguler la température pièce par pièce. Cette page propose une sélection de radiateurs de chauffage central adaptés aux exigences des professionnels, alliant performance, esthétique et confort thermique durable.